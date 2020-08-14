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Гинеколог Олег Погодин: "Мужчина-гинеколог в Карелии - штучный товар"

Новости. Общество
17:37, 14 Августа 2020
фото: Из архива Олега Погодина
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Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин рассказал о своей работе и женских проблемах.

Он с детства хотел стать гинекологом, как папа. Но начав карьеру врача, не стал греться в лучах славы признанного профессионала-отца. Он всегда был готов стоять часами у операционного стола и даже дома оттачивает свое мастерство на специальном тренажере. В 36 лет он стал заведующим отделения, где сегодня делают то, что еще вчера считалось в карельской гинекологии фантастикой. Но останавливаться на достигнутом доктор не намерен.

Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра республики, сын заслуженного врача Карелии, гинеколога-эндокринолога Олега Константиновича Погодина Олег Погодин руководит женщинами. В его отделении подчиненных-мужчин нет.

"Мой заведующий в Республиканской больнице Евгений Николаевич Растегаев всегда хотел работать с мужским коллективом. И у нас был момент, когда из шести врачей четверо были мужчины. Но мужчина-гинеколог в Карелии - штучный товар. Сейчас дам в нашей профессии гораздо больше. И я нисколько не жалею, что работаю с одними женщинами в отделении. У нас прекрасный коллектив. Хочется ли мне, чтобы рядом работал коллега-мужчина? Наверное, да. Но не важно, мальчик ты или девочка, главное, насколько ты готов полностью отдаваться работе. Для того, чтобы расти в профессии, нужно приложить все усилия, не жалеть себя и своего времени", - рассказал врач.

"Существует стереотип, что лучшие повара и парикмахеры – это мужчины. А гинекологи?" – поинтересовались мы у гинеколога.

"Никого не хочу обидеть, но у мужчин в нашей профессии действительно другой взгляд на пациентку. Это взгляд со стороны. "Я терпела, и ты терпи", - мы не скажем. Хотя я считаю полной глупостью связывать свой опыт с опытом пациентки. А вообще мужчина-гинеколог может быть более внимательным только потому, что он мужчина.  Перед тобой женщина, как не крути. Хотя и отвратительные гинекологи, отвратительные врачи среди мужчин встречаются. Есть люди, которые не любят других людей. От этого грустно", - ответил Олег Погодин.

Какие операции сегодня делают в гинекологическом отделении Перинатального центра, с какими проблема сталкиваются женщины, читайте в нашей рубрике "Здравствуйте доктор".

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Комментарии

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