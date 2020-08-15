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Гинеколог рассказал, какие операции сегодня пользуются спросом в Перинатальном центре Карелии

Новости. Общество
15:08, 16 Августа 2020
фото: Из архива Олега Погодина
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Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин поделился, с чем приходят к нему пациентки.

"Много проблем, связанных с наступлением беременности. И мы делаем разные операции, чтобы дама в результате смогла осуществить свою мечту о материнстве. Это и гистероскопии (патологии внутри матки), лапароскопии (удаление миоматозных узлов) и т.д. Наша цель скорректировать все таким образом, чтобы женщина смогла затем самостоятельно или с помощью репродуктивных технологий получить свою беременность.

Другой пласт связан с проблемами женского здоровья в целом. Это и кровотечения, которые приводят к снижению гемоглобина, ухудшению качества жизни. Это проблема с недержанием мочи, выпадением и опущением женских половых органов. Вы не представляете, какой масштаб на сегодняшний день имеют эти проблемы. Мы могли бы заниматься сейчас только этим. Огромное количество женщин нуждается в нашей помощи", - рассказал Олег Погодин.

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