Глава администрации Пряжинского района прокомментировала водоснабжение поселка

За последние 2 недели жалоб от жителей не поступало.

Глава администрации Пряжинского национального муниципального района Оксана Гаврош прокомментировала ситуацию с водоснабжением районного центра.

По ее словам, с 19 по 21 мая в поселке Пряжа возникли проблемы с водоснабжением. Ресурсоснабжающая организация провела ремонт на одной из скважин и устранила эти проблемы.

«На протяжении последних недель вода подаётся в штатном режиме. Как и ранее, ведётся ежесуточный мониторинг. Жалобы на отсутсвие ресурса или снижение давления на сетях в Единую дежурную диспетчерскую службу по Пряжинскому району и в администрацию района от жителей посёлка не поступают», — написала Оксана Гаврош.

Также она уточнила, что ситуацию с перебоями в водоснабжении занимается местная прокуратура.