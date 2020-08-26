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Глава Беломорского района Карелии сложил полномочия, чтобы заниматься социальными и культурными проектами

Новости. Политика
09:58, 27 Августа 2020
фото: Фото с личной страницы Михаила Третьякова в ВК
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Михаил Третьяков прокомментировал свою отставку.

Глава Беломорского района Михаил Третьяков сложил полномочия руководителя муниципального образования, чтобы заниматься социальными и культурными проектами. Об этом он сообщил "Столице на Онего", комментируя свою отставку.

"Я сложил полномочия по собственному желанию, - рассказал Михаил Третьяков. - Решение принято давно и связано с концентрацией на работе с социальной и культурной проектной деятельностью"

По словам Третьякова, он собирается реализовывать "ряд выигранных перспективных проектов, которые не имеют права иметь политическую подложку". "Я хочу заниматься в той сфере, которая в действительности принесет пользу моим землякам", - подчеркнул экс-глава района.

Напомним, ушедший в отставку муниципальный руководитель возглавлял Беломорский район Карелии менее двух лет. 9 сентября 2018 года Михаил Третьяков был избран депутатом совета Беломорского городского поселения в качестве кандидата от партии "Единая Россия", а 27 сентября стал главой Беломорского муниципального района.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-08-27 10:34:26
Видимо земля стала гореть под ногами . Ждем криминальных новостей ...
кир
2020-08-27 12:13:40
Off, он как и ты работать не будет никогда.
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