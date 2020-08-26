Глава Беломорского района Карелии сложил полномочия, чтобы заниматься социальными и культурными проектами

Михаил Третьяков прокомментировал свою отставку.

Глава Беломорского района Михаил Третьяков сложил полномочия руководителя муниципального образования, чтобы заниматься социальными и культурными проектами. Об этом он сообщил "Столице на Онего", комментируя свою отставку.

"Я сложил полномочия по собственному желанию, - рассказал Михаил Третьяков. - Решение принято давно и связано с концентрацией на работе с социальной и культурной проектной деятельностью"

По словам Третьякова, он собирается реализовывать "ряд выигранных перспективных проектов, которые не имеют права иметь политическую подложку". "Я хочу заниматься в той сфере, которая в действительности принесет пользу моим землякам", - подчеркнул экс-глава района.

Напомним, ушедший в отставку муниципальный руководитель возглавлял Беломорский район Карелии менее двух лет. 9 сентября 2018 года Михаил Третьяков был избран депутатом совета Беломорского городского поселения в качестве кандидата от партии "Единая Россия", а 27 сентября стал главой Беломорского муниципального района.