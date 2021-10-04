Реклама

Глава фракции «единороссов» избран в новом Петросовете

Новости. Политика
13:05, 04 Октября 2021
фото: Петрозаводский городской Совет / ВК / Александр Гнетнев / Столица на Онего / коллаж

Новости партнеров

Павел Петров возглавил фракцию «Единая Россия» в Петросовете 29 созыва.

Заместитель секретаря Петрозаводского отделения партии «Единая Россия», депутат Петросовета по избирательному округу № 2 Павел Петров возглавил фракцию «единороссов» в горсовете нового созыва. Петров избран путем тайного голосования. Об этом сообщает паблик городского парламента. 

В Петрозаводском городском Совете 29 созыва сформирована фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия». В нее вошли 17 депутатов.

Фракция Петросовета может включать в себя депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам, а также депутатов, избранных в составе списка кандидатов политической партии.

Ранее «Столица на Онего» писала о громком уголовном деле, фигурантом которого стал бывший председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. За что судят Боднарчука, читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Русский
2021-10-04 16:24:01
Местечковую либеральную тусовку аж трясет от русских фамилий. Кстати, почему фрау эмми так тщательно скрывает свое происхождение ? Вот Путин не скрывает. И Ульянов не скрывает. И даже Парфенчиков не скрывает.
Off
2021-10-04 16:54:24
Русский, проблема в том , что ты то сам - нерусь и не можешь тут вякать . ))А ЛДПРовцам пофиг ,они решают задачи Вольфыча
нетюлень
2021-10-04 16:00:55
Ох ты ж, практиканточка-то на части рвётся, не успевает перелогиниваться. А кто такой Петров, что она так старается?
NEZITIC
2021-10-04 16:00:31
а фортепиано с набережной агрекалчанутым перетащили. Это нормальн?
NEZITIC
2021-10-04 15:47:05
ну значит скоро посадят
Гриша
2021-10-04 14:45:13
фукс написал фельетон ? А ермолина нашла новых спонсоров ? Вопросов много, а ответов нет. Вася, я правильно сказал ?
Вася
2021-10-04 14:08:11
Карандаш ловит,рукопожатие крепкое.
drug
2021-10-04 13:39:21
Простите - забыл прогнуться.
Прошу рассмотреть вопрос о выделении земельного участка под новый магазин КарелИмпекс.
drug
2021-10-04 13:38:13
29 созыв - новые избранники и новые уголовные дела.
Через сколько мы узнаем о продолжении коррупции ?
Ну кто - кто первый ?
Козьма
2021-10-04 13:32:08
Тем хуже для него , вместе шли вместе и висеть :)
Гриша
2021-10-04 13:20:26
Шах и мат либеральной тусовке :)
Leopol'd
2021-10-04 14:52:51
Гриша, ты прав. Пожалуй либералы слабо представлены. Но как показывает практика, лидер ЕР ещё сядет. Вопрос времени.
Гриша
2021-10-04 15:36:33
Leopol'd,/сашка, практика показывает, что яблочнутые присаживаются с не меньшим удовольствием. :)
Off
2021-10-04 13:30:21
Гриша/ Наташка . Лдпровцы свое возьмут . Ты хот весь на мат изойдись ..тебе их не побороть. .... Колготки только порвешь )))) :)
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
29.09.2021, 15:39
Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла женщина с детьми из Петрозаводска
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов

Аналитика

Сегодня 16:12
Капитал
«Богач, бедняк» 2
Один из бывших хозяев Онежского тракторного завода оказался за решеткой по подозрению в растрате.
Работодатели платят зарплату вдвое больше МРОТ?
30.09.2021 15:36
Участник конкурса «Учитель года России» из Карелии: «Один в поле не воин» 5
30.09.2021 10:30
Регионы готовят к несменяемой власти 11
29.09.2021 15:48
«Для меня это важный инвестиционный и творческий проект»
29.09.2021 09:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»