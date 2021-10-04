Глава фракции «единороссов» избран в новом Петросовете

Павел Петров возглавил фракцию «Единая Россия» в Петросовете 29 созыва.

Заместитель секретаря Петрозаводского отделения партии «Единая Россия», депутат Петросовета по избирательному округу № 2 Павел Петров возглавил фракцию «единороссов» в горсовете нового созыва. Петров избран путем тайного голосования. Об этом сообщает паблик городского парламента.

В Петрозаводском городском Совете 29 созыва сформирована фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия». В нее вошли 17 депутатов.

Фракция Петросовета может включать в себя депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам, а также депутатов, избранных в составе списка кандидатов политической партии.

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