Глава Карелии анонсировал съемки фильма о военном походе карелов против шведов

Съемки фильма о войне со Швецией и приходе православия в Карелию запланированы в рамках подготовки к празднованию 800-летия крещения карелов.

Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

«Мы планируем съемки художественного фильма, посвященного интересным событиям 12 века, в том числе, совместному походу карелов и новгородцев на шведскую столицу Сигтуну в ответ на экспансию, которая была в конце 12 века, и которая потом в 1227 году привела к добровольному принятию православия карелами северного Приладожья», - сообщил губернатор.

Как сообщалось ранее, празднование 800-летия крещения карелов согласно указу президента России запланировано на 2027 год. Министерство культуры РФ подготовило план мероприятий, на которые выделено 174, 9 млн рублей.