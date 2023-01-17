Глава Карелии Артур Парфенчиков лично отвез долгожданные посылки от родных бойцам СВО (ФОТО и ВИДЕО)

Артур Парфенчиков снова поехал в зону СВО, чтобы поддержать бойцов из Карелии, а также передать им посылки от родных.

«Никакие сообщения и сводки с фронта, даже письма, не дают настоящего понимания того, как сегодня воюют на Донбассе наши ребята, какая помощь им нужна на самом деле. Именно поэтому поехал в зону СВО снова», — сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии.

Артур Парфенчиков добрался до ЛНР, где побывал сразу в двух наших подразделениях, куда ему помогли добраться бойцы полка Ахмат и лично генерал-лейтенанта Апти Аллаудинова, с которым он бок о бок служили в Чеченской республике.

«Сначала побывал у наших десантников. Они продолжают военную подготовку. Заверили, что обеспечены всем необходимым. Тем не менее, мы привезли квадрокоптер, тепловизионные прицелы и, конечно, долгожданные посылки от родных», — рассказал Артур Парфенчиков.

На второй день глава переехал на позиции подразделения директора Шуйской школы Владимира Войнова, где за 3 месяца наши земляки основательно окопались, соорудили стационарные бани, наладили поставки провианта и воды.

«Общался с бойцами на каждой позиции. Разговаривали много. Были конкретные вопросы, личные просьбы. Записал все, будем решать. Просили активнее снабжать дровами — дал команду, поставки наладим. Также нужны запчасти для техники по снабжению подразделений — здесь подключим торгово-промышленную палату. Уже переговорил с президентом Александром Лысенковским, он займется координацией этого вопроса с нашим бизнесом. Записал и личные просьбы о помощи семьям, видеоприветы от наших бойцов их жёнам, детям и мамам», — подвел итоги поездки глава Карелии и сказал, что наши мужики — молодцы: службу несут достойно и с честью.

«Карельских парней здесь уважают», — написал Артур Парфенчиков.