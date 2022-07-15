Глава Карелии Артур Парфенчиков почувствовал себя счастливым

Артур Парфенчиков рассказал, почему на фестивале Рускеала Symphony почувствовал себя счастливым.

На своей странице в соцсети глава карелии написал: «Знаете, сегодня почувствовал себя счастливым… Понял, что сбылась мечта! Это была действительно мечта, чтобы в горном каньоне звучала симфоническая музыка. Мечта не только моя, но и Саши Артемьева, которого сегодня очень не хватает. Но его дело живет. Фестиваль Рускеала Symphony в шестой раз проходит с аншлагом, а это значит - фестиваль прижился, его любят и ждут. Беречь природу, слушать хорошую музыку и быть счастливым - кажется, вот она, сложившаяся формула фестиваля».

Ранее сообщалось, что создатель горного парка «Рускеала» Александр Артемьев скончался от коронавируса в 2020 году.