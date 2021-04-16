Глава Карелии: «Давать пустые обещания не могу»

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как он провел личный прием жителей Калевалы.

Встречи населения с губернатором были организованы сегодня в рамках единого дня приема граждан. В этот день чиновники и депутаты проводят такие приемы по всей Карелии.

О чем жители Калевалы пожаловались главе республики, он написал на своей странице Вконтакте.

"Проблему транспортного сообщения поднял Юрий Лесонен. Предприниматели, занимающиеся автобусными перевозками, порой отказываются от участия в конкурсах из-за состояния дорог. Проблему эту знаю, над ее решением работаем, но давать пустые обещания не могу, не в моих правилах. Пока могу сказать, что рейс между Калевалой и Кемью планируется возобновить с 1 мая. Кроме того, чтобы люди могли попасть в больницы, будем прорабатывать вопрос по дополнительному оснащению автобусами наших лечебных учреждений", - сообщил Парфенчиков.

Также он рассказал о встрече с жителем Калевалы Андреем Евдокимовым, который обратился с просьбой поддержать проект строительства завода по производству клееного бруса.

"Конечно, будем помогать. Кроме того, хорошей преференцией для малого бизнеса в Арктической зоне была бы возможность получать без торгов земельные участки - об этом сегодня вновь говорили с местными жителями. Мы уже вносили такое предложение на федеральный уровень. При необходимости - обратимся повторно. Считаю, что в Арктике надо бороться за каждый проект", - отметил губернатор.



Кроме того, во время приема граждан обсуждался вопрос подготовки специалистов по охране лесов от пожаров и необходимости увеличения финансирования. Эту тему поднял начальник Калевальского авиаотделения Центра авиационной и наземной охраны лесов Александр Юнгин.

"Проинформировал Александра, что еще в марте нами было принято решение предусмотреть при корректировке бюджета на этот год дополнительно 20 млн рублей на подготовку к пожароопасному периоду и на борьбу с лесными пожарами. Вопросы лесоохраны в комплексе будем обсуждать во время посещения Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов в Петрозаводске", - пообещал Парфенчиков.