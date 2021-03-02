Глава Карелии: форелеводам разрешат строительство на берегах водоемов

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о подготовке на федеральном уровне законопроекта, который позволит рыбоводным хозяйствам возводить постройки на берегах водоемов.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

"Ко второму чтению готовится законопроект, который призван урегулировать строительство на землях лесного фонда вблизи водоемов хозяйственных объектов для нужд товарного рыбоводства", - сообщил Парфенчиков. Этот вопрос поднимали форелеводы во время визита в Карелию премьер-министра России Михаила Мишустина. Власти республики поддержали эту инициативу. Зачем это нужно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".