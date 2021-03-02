Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стечение ряда обстоятельств: стали известны причины гибели траулера "Онега" 2
02.03.2021 16:36
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 4
02.03.2021 14:00
На сколько подорожали автомобили с 1 марта: опубликованы цены на популярные модели
02.03.2021 16:25
Юные спортсмены из Карелии завоевали награды на соревнованиях по фигурному катанию
02.03.2021 18:40
На Соловках сборщик ламинарий побежал за водкой и насмерть замерз в лесу 12
02.03.2021 13:07
Какие семьи в Карелии могут не платить транспортный налог в 2021 году, разъяснили в ИФНС 3
02.03.2021 14:23
Откровенное интервью собственника: Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 28
02.03.2021 14:37

Глава Карелии: форелеводам разрешат строительство на берегах водоемов

Новости. Общество
10:37, 03 Марта 2021
фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о подготовке на федеральном уровне законопроекта, который позволит рыбоводным хозяйствам возводить постройки на берегах водоемов.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

"Ко второму чтению готовится законопроект, который призван урегулировать строительство на землях лесного фонда вблизи водоемов хозяйственных объектов для нужд товарного рыбоводства", - сообщил Парфенчиков.

Этот вопрос поднимали форелеводы во время визита в Карелию премьер-министра России Михаила Мишустина. Власти республики поддержали эту инициативу.

Зачем это нужно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии

Аналитика

02.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Карельских министров обязали экономить 1
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 4
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 8
25.02.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»