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Глава Карелии и Следком разошлись в количестве людей, останки которых были эксгумированы поисковиками РВИО в Сандармохе

Новости. Общество
16:56, 02 Декабря 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Экспертам не удалось установить личности погибших.

Следственным органам не удалось установить личности людей, останки которых были эксгумированы во время поисковых экспедиций Российского военно-исторического общества на территории мемориального кладбища "Сандармох " в Медвежьегорском районе Карелии в 2018 и 2019 годах. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в официальном ответе на обращение депутатов карельского парламента от партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой и Ивана Гусева, которые попросили губернатора, Следком и Минобороны России прояснить судьбу человеческих останков, надеденных поисковиками РВИО.

По словам Парфенчикова, на экспертизу в Следственный комитет России были переданы останки 17 человек. В настоящее время республиканским управлением Следкома и администрацией Медвежьегорского района решается вопрос захоронения этих останков на территории района.  

Между тем в аналогичном ответе, который отправил депутатам Слабуновой и Гусеву заместитель руководителя Карельского управления Следственного комитета России Владимир Игнатенков, утверждается, что в ходе поисковых работ в Сандармохе были обнаружены и исследованы экспертами скелетированные останки не 17, а 20 человек. Владимир Игнатенков также сообщил, что сейчас решается вопрос об их захоронениях.

Напомним, урочище Сандармох является местом массовых казней, которые устраивали в 30-е годы прошлого столетия сотрудники НКВД. Родственники репрессированных выступили против проведения Российским военно-историческим обществом раскопок на территории мемориала в Медвежьегорском районе.     

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