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Новости. Общество
10:30, 31 Октября 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Глава Карелии: "Лучше раз в три года построить много и качественно, чем ежегодно распылять средства"

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Участники заседания правительства республики обсудили первые итоги работы дорожной отрасли в уходящем году, сообщили в Минтрансе Карелии.

Около 200 км региональных и муниципальных дорог были отремонтированы в этом году в Карелии, сообщил на заседании правительства республики министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Алексей Кайдалов.

"Одним из основных достижений можно назвать то, что на сегодняшний день существенно увеличен объем Дорожного фонда: его составляющая в 1,8 раза превысила уровень 2018 года. Это позволило наметить и реализовать ряд масштабных мероприятий, направленных на улучшение состояния автомобильных дорог республики, что отметили как жители, так и гости нашего региона", – сообщил докладчик.

В рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", по решению Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии выполнены реконструкция участка автомобильной дороги "Олонец – Вяртсиля», км 96 - км 118" (первый этап протяженностью 7 км) и строительство автомобильной дороги "Медвежьегорск – Толвуя -Великая Губа, км 106 – Больничный" протяженностью 6,5 км, в следующем году работы будут продолжены.

В этом году в Карелии начата реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", рассчитанного до 2024 года: планируется отремонтировать 1165 км автомобильных дорог регионального значения, а также 118 км муниципальных автодорог в Петрозаводске и Кондопоге, входящих в состав Петрозаводской городской агломерации. Столь масштабного дорожного ремонта в республике и муниципалитетах не было несколько десятилетий. В рамках нацпроекта уже отремонтированы 96 километров автомобильных дорог регионального значения и 29 км автомобильных дорог местного значения в Петрозаводской агломерации. Начаты и будут продолжены ремонт и строительство мостов, оборудование автоматических пунктов весогабаритного контроля.

Глава Карелии отметил позитивные изменения в дорожной отрасли региона, напомнив, что большинство новых дорог соответствуют не только российским, но и международным стандартам качества. Артур Парфенчиков также предложил выполнять дорожный ремонт в максимально-больших объемах, концентрируя финансы для конкретных задач.

"Это предложение родилось в Кеми, идею подали местные жители. Лучше раз в три года построить много и качественно, чем ежегодно распылять средства. Я с удовлетворением констатирую, что это поручение выполнено", – сказал Артур Парфенчиков.

Отмечено, что в следующем году масштабный дорожный ремонт начнется в нескольких северных районах, в том числе - Кемском и Калевальском, не будут забыты и жители других муниципальных образований.

Участники заседания обсудили вопрос об улучшении качества дорог в карельском приграничье и наметили планы по дальнейшему совершенствованию дорожной инфраструктуры республики.

По итогам года доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, доведена до 33,4%, доля автодорог Петрозаводской агломерации – до 56,8 %. В следующем году эти показатели будут улучшены.

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Комментарии

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David
2019-10-31 11:45:23
А сколько потрачено на 1 км дороги? Очевиден гиперперерасход средств.
zanoza
2019-10-31 10:56:30
Сделано возможно и много, насколько качественно покажет время. С качеством всегда были проблемы, но сказано, что качество соответствует международным стандартам, в чём я очень сомневаюсь.
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