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Глава Карелии: "Мировая экономика – это такая кривая, и сейчас мы находимся на некотором дне"

Новости. Экономика
11:36, 10 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Артур Парфенчиков объяснил сокращение налоговых поступлений в карельскую казну конъюнктурой внешнего рынка.

Глава Карелии Артур Парфенчиков признал серьезный спад налоговых поступлений в республиканский бюджет. Однако губернатор связал эту тенденцию с конъюнктурой внешнего рынка.

"С одной стороны, мы имеем достаточно серьезный рост производства. А с другой стороны, у нас снижаются поступления налогов, в том числе это связано со снижением налога на прибыль, и главная здесь причина, конечно, – это конъюнктура внешнего рынка, – заявил Парфенчиков на заседании республиканского правительства 10 ноября. – Мы – экспортно-ориентированная экономика, давайте еще раз об этом вспомним, и, конечно, мы очень серьезно зависим от корреляции цен на мировых рынках на продукцию наших основных экспортеров. Проблемы мировой экономики в определенной степени связаны с пандемией, но в определенной степени имеют и другие причины. Мировая экономика – это, понятно, такая кривая, и сейчас, к сожалению, мы находимся на некотором дне. Но радует то, что наши основные производители в целом продолжают развиваться, вкладывают инвестиции и модернизируют производство".

Напомним, по итогам исполнения республиканского бюджета за 9 месяцев текущего года собственные налоговые и неналоговые доходы Карелии сократились на 8%. Однако спад поступлений налога на прибыль за этот период составил 45%.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-10 11:41:02
Судя по фото, Артур Олегович не заточен на эту работу. :)
nae
2020-11-10 12:01:57
кир, да ладно!
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