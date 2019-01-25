Глава Карелии наградил грамотой первого замминистра сельского и рыбного хозяйства

Руководитель Карелии Артур Парфенчиков наградил почетной грамотой республики первого заместителя министра сельского и рыбного хозяйства Оксану Гаврош.

Текст указа опубликован на сайте правительства.

Чиновница награждена грамотой "за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд".

После ухода с должности министра Всеволода Телицына в 2017 года Оксана Гаврош несколько месяцев была исполняющим обязанности руководителя министерства, позже ведомство возглавил Владимир Лабинов.