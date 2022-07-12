Элиссана Шандаловича наградили в Кремле

Сегодня в Кремле состоялась торжественная церемония награждения людей, внесших большой вклад в самые разные сферы жизни России.

Среди них представлены, в частности, известные государственные деятели и деятели искусств. Благодарность Президента России В. В. Путина «за вклад в подготовку общественно значимых мероприятий» вручена и спикеру парламента Карелии Элиссану Шандаловичу.

«Получить Благодарность от Президента России — очень почётно и чрезвычайно ответственно. Мне очень было приятно оказаться в одном ряду с такими прославленными и уважаемыми миллионами наших граждан талантливыми людьми, как Александр Яковлевич Розенбаум, Вера Валентиновна Алентова, Марина Мстиславовна Неёлова, а также с известным политическим деятелем, учёным Сергеем Вадимовичем Степашиным, директором НИИ скорой помощи им. Склифосовского Могели Шалвовичем Хубутия и многими другими замечательными соотечественниками», — поделился Элиссан Шандалович.

По сведениям источников, близким к федеральным кругам, Шандалович получил эту награду, в том числе за работу в «красной зоне», где он трудился в разгар пандемии ковида врачом-волонтером.