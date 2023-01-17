Глава Карелии наградил орденом «Сампо» экс-директора музея ИЗО республики Наталью Вавилову

Артур Парфенчиков отметил высокой наградой Наталью Вавилову за достижения и заслуги перед Карелией и ее жителями.

Как сообщается на сайте правовой информации, Указом главы Карелии от 20 января 2023 года экс-директор музея ИЗО республики Наталья Вавилова награждается орденом «Сампо».

Высокой награды заслуженный работник культуры РФ и РК, кавалера ордена Дружбы, общественный деятель Наталья Ивановна Вавилова удостоена за особо выдающиеся достижения и заслуги перед Карелией и ее жителями в социально культурной, государственной, муниципальной и общественной деятельности, в области культуры и искусства, защиты прав и свобод граждан.

Ранее сообщалось, что Наталья Вавилова, руководившая музеем Изобразительных искусств республики 25 лет, уволилась по собственному желанию.