Глава Карелии назвал кафе, которым будет разрешено работать всю новогоднюю ночь

Артур Парфенчиков уточнил некоторые требования эпидбезопасности в новогодние праздники.

На своей странице в соцсети Парфенчиков пояснил про работу объектов общественного питания.

- Кафе, бары и рестораны, расположенные в гостиницах, хостелах, мотелях, на турбазах могут работать всю новогоднюю ночь. 1 января их работа разрешена до 23.00.

- Все остальные пункты общественного питания в ночное время должны быть закрыты. Разрешена лишь работа кафе при объектах дорожного сервиса, которые находятся вне населенных пунктов, а также на железнодорожных и автостанциях, вокзалах, в аэропорту "Петрозаводск". Также после 23.00 могут работать столовые предприятий, которые обслуживают своих сотрудников.

- Предоставлять услуги питания дистанционным способом, в том числе с доставкой, разрешено круглосуточно.

- Еще одно уточнение касается детского досуга. Запрет на пользование игровыми центрами и комнатами в торговых комплексах городов и крупных населенных пунктов республики теперь распространяется и на организации, которые оказывают там услуги по присмотру и уходу за детьми.

Напомним, 17 декабря Парфенчиков внес очередные изменения в Распоряжение от 12 марта, они коснулись работы пунктов общепита в объектах дорожного сервиса и пребывания детей в торговых центрах.