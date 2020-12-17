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Глава Карелии назвал кафе, которым будет разрешено работать всю новогоднюю ночь

Новости. Общество
14:25, 18 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Наумов
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Артур Парфенчиков уточнил некоторые требования эпидбезопасности в новогодние праздники.

На своей странице в соцсети Парфенчиков пояснил про работу объектов общественного питания.

- Кафе, бары и рестораны, расположенные в гостиницах, хостелах, мотелях, на турбазах могут работать всю новогоднюю ночь. 1 января их работа разрешена до 23.00.

- Все остальные пункты общественного питания в ночное время должны быть закрыты. Разрешена лишь работа кафе при объектах дорожного сервиса, которые находятся вне населенных пунктов, а также на железнодорожных и автостанциях, вокзалах, в аэропорту "Петрозаводск". Также после 23.00 могут работать столовые предприятий, которые обслуживают своих сотрудников.

- Предоставлять услуги питания дистанционным способом, в том числе с доставкой, разрешено круглосуточно.

- Еще одно уточнение касается детского досуга. Запрет на пользование игровыми центрами и комнатами в торговых комплексах городов и крупных населенных пунктов республики теперь распространяется и на организации, которые оказывают там услуги по присмотру и уходу за детьми.

Напомним, 17 декабря Парфенчиков внес очередные изменения в Распоряжение от 12 марта, они коснулись работы пунктов общепита в объектах дорожного сервиса и пребывания детей в торговых центрах.

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Комментарии

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sergo
2020-12-18 14:31:01
Бред какой то.
Все те кто хотел непременно встретить НГ в кабаке, теперь плотненько набьются в рестораны при гостиницах, вместо того что-бы равномерно распределиться по всем имеющимся заведениям.
Гость
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