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Глава Карелии назвал недостроенный ФОК в Медвежьегорске главной неудачей "спортивного года"

Новости. Общество
16:13, 13 Января 2021
фото: © Правительство Карелии
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Для продолжения строительства многострадального физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске вновь ищут нового подрядчика.

Руководитель республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях рассказал об итогах нацпроекта "Спорт – норма жизни".  По его словам, в 2020 году по этому направлению многое сделано – установлены площадки ГТО в Калевале, Олонце, поселке Пяозерский, Суоярви, Медвежьегорске, Костомукше, Сортавале и селе Деревянное, продолжено оснащение спортобъектов и спортивных учреждений оборудованием и инвентарем, закуплено искусственное покрытие для футбольного поля и легкоатлетических дорожек на стадион "Юность".

"Однако были у нас и неудачи. Говорю об этом прямо и открыто. И главная из них – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске, которое до сих пор не завершено. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 65 процентов. Из-за нарушения сроков работ договор с подрядчиком был расторгнут 29 декабря 2020 года. К нему, конечно, будем применять штрафные санкции, но главное сейчас – провести оперативно новый конкурс и определить компанию, которая доведет до ума этот важный для жителей района спортобъект. Поручил Министерству строительства до 1 марта представить подробный план работ по завершению строительства", - сообщил Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии обещал, что ФОК Медвежьегорска будет достроен и введен в эксплуатацию, но произойдет уже во втором полугодии 2021 года.

Напомним, в 2019 году Минстрой сообщал, что при строительстве ФОКа были выявлены нарушения при монтаже металлоконструкций, поэтому потребуются дополнительные работы по демонтажу и монтажу металлоконструкций. Открытие объекта перенесли на 2020 год.

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-13 17:05:38
Многострадальная либерда истерит по любому поводу.
Off
2021-01-13 17:21:26
театральный критик, социопат. Истерит ,как раз многострадальный губер . А жиринята замечены в Москве и совсем не истерят .
sergo
2021-01-13 16:51:23
Главная неудача "спортивного года" это ТРЦ на Древлянка 16, вместо много лет обещаемого ФОК-а.
zanoza
2021-01-13 16:35:05
Интересно сколько слямзили миллионов с этого недостроенного в Медгоре ФОКа. Ведь всё это замутилось не на пустом месте, а целенаправленно.
Zim
2021-01-13 16:29:54
Может губернатору надо поучится как возводить ФОКи у бизнеса и мэри г. :) Петрозаводска? Почему они сумели построить новый ФОК на месте рынка, на Древлянке, а республика не в состоянии это сделать?
Лана Текучева
2021-01-13 16:52:57
Zim,

Там не ФОК, там очередная безобразная с точки зрения архитектуры и исполнения торговая палатка. :)
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