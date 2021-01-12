Глава Карелии назвал недостроенный ФОК в Медвежьегорске главной неудачей "спортивного года"

Для продолжения строительства многострадального физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске вновь ищут нового подрядчика.

Руководитель республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях рассказал об итогах нацпроекта "Спорт – норма жизни". По его словам, в 2020 году по этому направлению многое сделано – установлены площадки ГТО в Калевале, Олонце, поселке Пяозерский, Суоярви, Медвежьегорске, Костомукше, Сортавале и селе Деревянное, продолжено оснащение спортобъектов и спортивных учреждений оборудованием и инвентарем, закуплено искусственное покрытие для футбольного поля и легкоатлетических дорожек на стадион "Юность".

"Однако были у нас и неудачи. Говорю об этом прямо и открыто. И главная из них – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске, которое до сих пор не завершено. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 65 процентов. Из-за нарушения сроков работ договор с подрядчиком был расторгнут 29 декабря 2020 года. К нему, конечно, будем применять штрафные санкции, но главное сейчас – провести оперативно новый конкурс и определить компанию, которая доведет до ума этот важный для жителей района спортобъект. Поручил Министерству строительства до 1 марта представить подробный план работ по завершению строительства", - сообщил Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии обещал, что ФОК Медвежьегорска будет достроен и введен в эксплуатацию, но произойдет уже во втором полугодии 2021 года.

Напомним, в 2019 году Минстрой сообщал, что при строительстве ФОКа были выявлены нарушения при монтаже металлоконструкций, поэтому потребуются дополнительные работы по демонтажу и монтажу металлоконструкций. Открытие объекта перенесли на 2020 год.