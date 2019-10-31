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Новости. Общество
11:52, 31 Октября 2019
фото: пресс-служба Минстроя Карелии

Минстрой Карелии пообещал открыть ФОК в Медвежьегорске в следующем году

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При строительстве ФОКа были выявлены нарушения при монтаже металлоконструкций, сообщили в Минстрое Карелии.

Ранее в Сети появилось фото недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса, который возводится в рамках мероприятий по подготовке к 100-летию Карелии.

В конце сентября генподрядчик заявлял, что все необходимые стройматериалы на объекте имеются, проблем с финансированием нет. До конца октября предполагалось возвести кровлю и полностью закрыть каркас здания. Сообщалось также, что строители трудятся без выходных.

В Минстрое Карелии сообщили об обнаружении нарушений при строительстве ФОКа. 

"На устранения выявленных нарушений потребуются дополнительные работы по демонтажу и монтажу металлоконструкций, что повлечет за собой увеличение срока выполнения работ. В связи с этим готовится решение о продлении госконтракта и перераспределении средств на следующий год", – сообщается в паблике министерства. 

 

Планируется, что новый ФОК откроется в следующем году. 

Госконтракт с предыдущим подрядчиком ООО "Десятый легион" расторгнут в одностороннем порядке в июне этого года из-за несоблюдения условий контракта. После проведения закупки КУ РК "Управление капитального строительства РК" в июле 2019 года был заключен новый контракт с компанией "Алвани СПБ" на завершение строительства объекта.

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