Минстрой Карелии пообещал открыть ФОК в Медвежьегорске в следующем году

При строительстве ФОКа были выявлены нарушения при монтаже металлоконструкций, сообщили в Минстрое Карелии.

Ранее в Сети появилось фото недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса, который возводится в рамках мероприятий по подготовке к 100-летию Карелии.

В конце сентября генподрядчик заявлял, что все необходимые стройматериалы на объекте имеются, проблем с финансированием нет. До конца октября предполагалось возвести кровлю и полностью закрыть каркас здания. Сообщалось также, что строители трудятся без выходных.

В Минстрое Карелии сообщили об обнаружении нарушений при строительстве ФОКа.

"На устранения выявленных нарушений потребуются дополнительные работы по демонтажу и монтажу металлоконструкций, что повлечет за собой увеличение срока выполнения работ. В связи с этим готовится решение о продлении госконтракта и перераспределении средств на следующий год", – сообщается в паблике министерства.

Планируется, что новый ФОК откроется в следующем году.

Госконтракт с предыдущим подрядчиком ООО "Десятый легион" расторгнут в одностороннем порядке в июне этого года из-за несоблюдения условий контракта. После проведения закупки КУ РК "Управление капитального строительства РК" в июле 2019 года был заключен новый контракт с компанией "Алвани СПБ" на завершение строительства объекта.