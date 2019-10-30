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Новости. Общество
12:11, 30 Октября 2019
фото: "Отражение. Карелия" / ВК

Работы на стройплощадке ФОКа в Медвежьегорске не ведутся, сообщают в Сети (ФОТОФАКТ)

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В Сети появилось фото недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса, который возводится в рамках мероприятий по подготовке к 100-летию Карелии.

В паблике "Отражение. Карелия" опубликован кадр со строительной площадки медвежьегорского физкультурно-оздоровительного комплекса. На фото - огороженная территория, вокруг которой отсутствует какая-либо деятельность. Автор поста утверждает, что на стройплощадке работы не ведутся.

В конце сентября генподрядчик заявлял, что все необходимые стройматериалы на объекте имеются, проблем с финансированием нет. До конца октября предполагалось возвести кровлю и полностью закрыть каркас здания. Сообщалось также, что строители трудятся без выходных.

Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1500 квадратных метров строит компания "Алвани СПБ". Контракт с предыдущим подрядчиком ООО "Десятый легион" был расторгнут в одностороннем порядке в июне 2019 года из-за несоблюдения условий.

Предполагается, что в ФОКе будут универсальный и тренажерный залы, зал для спортивной гимнастики, раздевалки и душевые.

Как сообщалось ранее на сайте правительства республики, согласно госконтракту, работы должны быть завершены до 20 декабря 2019 года.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-30 12:27:11
От смены подрядчиков результат не меняется! Профуканы государственные денежки!
Саныч
2019-10-30 12:20:44
Медгора - за НОЖ (Нездоровый образ жизни).
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