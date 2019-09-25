Новый генподрядчик рассказал Шандаловичу о деталях строительства ФОКа в Медвежьегорске

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович 25 сентября в ходе рабочей поездки в Медвежьегорск проконтролировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, которое ведется в рамках мероприятий по подготовке к 100-летию Карелии.

Как рассказал парламентарию представитель генподрядчика, все необходимые стройматериалы имеются, проблем с финансированием нет. До конца октября планируется возвести кровлю и полностью закрыть каркас здания. Строители трудятся без выходных, в ближайшие дни их количество увеличится, а с конца недели рабочие перейдут на двухсменный режим.

Благоустройство прилегающей территории начнется после завершения работ по подключению здания к водопроводным и тепловым сетям.

"Ранее на объекте были очень серьезные проблемы с подрядчиком. Сейчас на строительную площадку пришла новая организация. Работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса ведутся активными темпами. Есть надежда, что в установленный госконтрактом срок они будут выполнены. Мы будем продолжать контролировать ход работ", - сказал Элиссан Шандалович.

По словам спикера парламента, ФОК - важный для Медвежьегорска и Медвежьегорского района объект, так как здесь смогут проводиться соревнования и оздоровительные мероприятия, будут созданы комфортные условия для занятий физкультурой и спортом.

Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1500 квадратных метров строит компания "Алвани СПБ". В ФОКе будут универсальный и тренажерный залы, зал для спортивной гимнастики, раздевалки и душевые. Как сообщалось ранее на сайте правительства республики, согласно госконтракту работы должны быть завершены до 20 декабря 2019 года.

Контракт с предыдущим подрядчиком ООО "Десятый легион" был расторгнут в одностороннем порядке в июне 2019 года из-за несоблюдения условий.