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Глава Карелии назвал отрасли, где он считает работу госпредприятий менее успешной, чем частных

Новости. Экономика
12:10, 25 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Приватизация Суоярвского хлебозавода показала, что в ряде отраслей экономики частные предприятия работают лучше государственных, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Такое мнение он высказал на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Суояровского района.

Губернатор отметил, что после приватизации предприятие приступило с серьезной модернизации производства.

«Все-таки бизнес в таких сферах, конечно, гибче реагирует на те или иные запросы рынка. Я понимаю, когда мы с вами строим суперсовременный судостроительный завод — это государственная собственность… Или, когда мы вкладываемся в крупное сельхозпроизводство. Но такие направления как услуги, гостиницы, выпечка хлеба — наверное, здесь с бизнесом тяжело конкурировать», — сказал Парфенчиков.

Ранее он говорил, что власти Карелии сохранят государственные сельскохозяйственные предприятия.

«Сельским хозяйством нужно заниматься десятилетиями, и в меньшей степени с точки зрения извлечения каких-то сверхприбылей — это просто невозможно… То, что мы сегодня развиваем государственный сектор — в Ведлозеро, в Пряже, в Толвуе, это понимание того, что, особенно, на севере, государственный сектор никогда не уйдет из сельского хозяйства», — пояснял глава республики.

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Комментарии

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Серж
2021-08-25 14:29:26
Опять болтовня одна , реальных дел и успехов почему то нет .
Kon
2021-08-25 13:26:39
Дергаемся из стороны в стороны. Если бы частные предприятия не кошмарили пожатниками и ментами они бы работали заметно лучше государственных. И еще - власти очень хочется поруководить, как же без этого. Но руководить умелости и времени не хватает. Как то вот так.
Пётр Жаткин
2021-08-25 12:59:47
Открыл омеригу ))
Leopol'd
2021-08-25 12:12:57
Говорил бы сразу, все отрасли...
Конечно, кроме субсидируемых и монопольных. Там государство еще более неэффективно, но это не так заметно.
Гость
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