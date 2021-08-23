Глава Карелии назвал отрасли, где он считает работу госпредприятий менее успешной, чем частных

Приватизация Суоярвского хлебозавода показала, что в ряде отраслей экономики частные предприятия работают лучше государственных, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Такое мнение он высказал на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Суояровского района.

Губернатор отметил, что после приватизации предприятие приступило с серьезной модернизации производства.

«Все-таки бизнес в таких сферах, конечно, гибче реагирует на те или иные запросы рынка. Я понимаю, когда мы с вами строим суперсовременный судостроительный завод — это государственная собственность… Или, когда мы вкладываемся в крупное сельхозпроизводство. Но такие направления как услуги, гостиницы, выпечка хлеба — наверное, здесь с бизнесом тяжело конкурировать», — сказал Парфенчиков.

Ранее он говорил, что власти Карелии сохранят государственные сельскохозяйственные предприятия.

«Сельским хозяйством нужно заниматься десятилетиями, и в меньшей степени с точки зрения извлечения каких-то сверхприбылей — это просто невозможно… То, что мы сегодня развиваем государственный сектор — в Ведлозеро, в Пряже, в Толвуе, это понимание того, что, особенно, на севере, государственный сектор никогда не уйдет из сельского хозяйства», — пояснял глава республики.