Глава Карелии объяснил, как бизнесу избегать конфликтов с населением из-за рубок леса

Глава Карелии Артура Парфенчиков поручил министерству природных ресурсов в обязательном порядке ежегодно организовывать встречи представителей лесозаготовительных компаний с населением, чтобы не допускать конфликтов из-за рубок леса.

Такое поручение губернатор дал на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Прионежского района. На его территории в конце прошлого года разразился скандал, связанный с рубками вокруг вепсских деревень. После протестов населения властям пришлось объяснять местным жителям, что рубки проводятся по закону и сопровождаются обязательными работами по лесовосстановлению.

По мнению Парфенчикова, таких конфликтов можно избегать. "Наши лесозаготовительные компании - это серьезные партнеры…должны встречаться, должны отчитываться..." - сказал губернатор. Что еще он говорил по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".