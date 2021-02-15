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Глава Карелии объяснил, как бизнесу избегать конфликтов с населением из-за рубок леса

Новости. Общество
15:42, 16 Февраля 2021
фото: Илья Тимин
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Глава Карелии Артура Парфенчиков поручил министерству природных ресурсов в обязательном порядке ежегодно организовывать встречи представителей лесозаготовительных компаний с населением, чтобы не допускать конфликтов из-за рубок леса.

Такое поручение губернатор дал на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Прионежского района. На его территории в конце прошлого года разразился скандал, связанный с рубками вокруг вепсских деревень. После протестов населения властям пришлось объяснять местным жителям, что рубки проводятся по закону и сопровождаются обязательными работами по лесовосстановлению.

По мнению Парфенчикова, таких конфликтов можно избегать.

"Наши лесозаготовительные компании - это серьезные партнеры…должны встречаться, должны отчитываться..." - сказал губернатор.

Что еще он говорил по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-02-16 16:13:05
Предложил заигрывания с населением, но лес то от этого гуще не станет, однако.
Изя
2021-02-16 16:06:41
Всё просто , Ватсон . за баблом надо иметь ответственность перед малой родиной и не разбазаривать её . :)
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