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Глава Карелии объяснил, почему в регионе смягчаются коронавирусные ограничения

Новости. Общество
13:14, 15 Декабря 2021
фото: © rk.karelia.ru

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Артур Парфенчиков прокомментировал изменения в распоряжении об ограничительных мерах.

Напомним, 14 декабря руководитель республики внес изменения в распоряжение об ограничительных мерах из-за коронавируса. На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков о рассказал о своем решении.

«Карелия достигла одного из лучших показателей по формированию коллективного иммунитета в стране. Это позволяет нам отменить ряд ограничений. На сегодняшний день обоими компонентами вакцины от коронавируса в республике привиты 64 %, первым компонентом — более 70% жителей, подлежащих вакцинации. Отмечу, что среди тех, кто все же заболел, всего 4,8% — вакцинированные пациенты», — пишет Парфенчиков.

На основе этих данных власти республики и приняли решения о смягчении коронавирусных ограничений.

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Комментарии

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Изя
2021-12-15 14:02:05
Тролли , ау . Налетай , пора работать ))) :)
Grek
2021-12-15 13:40:11
При чём тут коллективный иммунитет , если каждый день люди умирают от ковида . О чём он говорит и что делает совсем не понимаю .
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