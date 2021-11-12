Глава Карелии объяснил, почему в регионе смягчаются коронавирусные ограничения

Артур Парфенчиков прокомментировал изменения в распоряжении об ограничительных мерах.

Напомним, 14 декабря руководитель республики внес изменения в распоряжение об ограничительных мерах из-за коронавируса. На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков о рассказал о своем решении.

«Карелия достигла одного из лучших показателей по формированию коллективного иммунитета в стране. Это позволяет нам отменить ряд ограничений. На сегодняшний день обоими компонентами вакцины от коронавируса в республике привиты 64 %, первым компонентом — более 70% жителей, подлежащих вакцинации. Отмечу, что среди тех, кто все же заболел, всего 4,8% — вакцинированные пациенты», — пишет Парфенчиков.

На основе этих данных власти республики и приняли решения о смягчении коронавирусных ограничений.