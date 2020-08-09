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Парфенчиков объяснил скепсис чиновников по отношению к арктическому статусу районов Карелии

Новости. Общество
11:53, 10 Августа 2020
фото: "Республика" / Николай Смирнов
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Властям и ученым Карелии пришлось преодолеть скептическое отношение федеральных чиновников, чтобы добиться присвоения северным районам республики статуса территорий Арктической зоны России.

Об этом в эфире телеканала "России 1. Карелия" рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, комментируя решение правительства России о включении в Арктическую зону Костомукши, Калевальского и Сегежского районов. Они вошли в перечень вслед за Беломорским, Кемским и Лоухским районами.

"Очень напряженно стоял вопрос о признании этих трех районов, и здесь, конечно, спасибо нашим ученым, специалистам карельского филиала Академии наук и руководству Российской Академии наук, которые нас поддержали… Позиция чиновников была достаточно, так сказать скептическая: "Ну, что такое Карелия?" Многие почему-то думают, что Карелия – это Приладожье...", - пояснил глава республики.

Что еще он рассказал на эту тему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-08-10 13:18:27
Ну вот и нашлось правильное название для земель Костомукши, Калевальского и Сегежского районов-зоны,пусть и арктические.
Изя
2020-08-10 13:10:48
Сам то верит в то о чём говорит ?? С экономикой бы разобрался , а то плетёмся в обозе всея России ((( 3,5 года у власти , а результатов нуль :)
Гость
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