Парфенчиков объяснил скепсис чиновников по отношению к арктическому статусу районов Карелии

Властям и ученым Карелии пришлось преодолеть скептическое отношение федеральных чиновников, чтобы добиться присвоения северным районам республики статуса территорий Арктической зоны России.

Об этом в эфире телеканала "России 1. Карелия" рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, комментируя решение правительства России о включении в Арктическую зону Костомукши, Калевальского и Сегежского районов. Они вошли в перечень вслед за Беломорским, Кемским и Лоухским районами.

"Очень напряженно стоял вопрос о признании этих трех районов, и здесь, конечно, спасибо нашим ученым, специалистам карельского филиала Академии наук и руководству Российской Академии наук, которые нас поддержали… Позиция чиновников была достаточно, так сказать скептическая: "Ну, что такое Карелия?" Многие почему-то думают, что Карелия – это Приладожье...", - пояснил глава республики.

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