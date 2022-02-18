Глава Карелии объявил о смягчении антиковидных ограничений

Артур Парфенчиков сообщил о снятии сразу нескольких антиковидных ограничений.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о снятии сразу нескольких антиковидных ограничений.

— Теперь спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия, а также торжественные и траурные можно проводить без ограничений по числу участников.

— Отменяем и ограничения по наполняемости залов в кинотеатрах, на концертах, в театрах, а также в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных объектах.

— На тех предприятиях, где нет паспорта коллективного иммунитета, можно не переводить на дистант сотрудников старше 45 лет, которые не переболели коронавирусом и не вакцинированы.

При этом глава напомнил, что коронавирус все еще с нами и отказываться от защитных масок пока рано.