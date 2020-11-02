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Глава Карелии опрокинул стопку чачи за сослуживцев в День судебных приставов (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:55, 03 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
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Артур Парфенчиков поздравил бывших коллег с Днем судебного пристава и выпил за это.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков разместил видеопоздравление с Днем судебного пристава.

"Дорогие братья и сестры, сослуживцы, однополчане, вот с этого прекрасного карельского берега 1 ноября я поднимаю бокал этой абхазской чачи, которую прислали из Краснодарского края (не забывают командира), за нас с вами, за нашу службу, за все, что мы сделали, ну и за тех, кто сегодня на посту, кто продолжает наши традиции. Пусть служба развивается, много сделано за последние годы. Мы этому рады, и я уверен что служба будет всегда, и государство наше только будет крепнуть от того, что мы с вами делали, и то, что делают сегодня более молодые коллеги. С праздником! Здоровья всем! За федеральную службу судебных приставов! Ура!" - сказал Артур Парфенчиков и замахнул стопочку чачи.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-11-03 15:49:36
Что то совсем с ним всё .......Изолировался что ли на природе ? Уже и пить стал ,хотя рабочий день был , срамота. Работать то когда начнёт ???
Влад
2020-11-03 15:45:02
А вот "У Урганта" ,Алла Михеева с Ваней, выпили карельского бальзама по парочке рюмок! Хотя они и не в Карелии....живут....
Саныч
2020-11-03 15:30:33
Красавец. Служба твоя плохо работает.
Гость
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