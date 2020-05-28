Глава Карелии опубликовал рейтинг районов по расселению аварийного жилья

Рейтинг показывает, какие районы справляются с программой расселения аварийного жилья c опережением, а каким следует подтянуться.

Как сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте", также учитывается, насколько эффективно местные власти работают с жителями.

Рейтинг выглядит следующим образом:



1. районы, работающие по расселению с опережением графика: Беломорский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Кемский, Суоярвский;



2. районы и городские округа, работающие в соответствии с графиком: Петрозаводск, Пряжинский, Пудожский, Прионежский, Сегежский районы;



3. районы, допустившие отставание от графика: Кондопожский, Муезерский, Питкярантский.



В Беломорском районе в рамках 1-го и 2-го этапов действующей программы необходимо расселить 112 квартир. 90 квартир уже приобретено на вторичном рынке жилья.



В Лахденпохском районе необходимо расселить 65 жилых помещений – 17 квартир уже закупили, начинается строительство 48-квартирного дома.

В Медвежьегорском районе состоялись аукционы на 22 жилых помещения, хотя расселить на данном этапе нужно 17 квартир.



На опережение сработали и в Кемском районе, где расселения ждут 47 жилых помещений: заключены контракты на приобретение 12 квартир в строящемся многоквартирном доме, еще по 44 состоялись аукционы.

В Суоярвском районе программа реализуется с текущего года. На данном этапе запланирована покупка 12 квартир, а приобрести удалось 15 – район также работает на опережение графика.

Отстающим районам необходимо не допускать срыва аукционов и более активно вести работу по объявлению торгов.