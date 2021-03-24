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Глава Карелии ослабил коронавирусные ограничения для библиотек

Новости. Общество
08:05, 25 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
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Артур Парфенчиков изменил требования к работе государственных и муниципальных библиотек республики, сообщили в региональном правительстве.

В распоряжение главы Карелии внесены уточнения, касающиеся работы библиотек. 

В частности, теперь посетителям разрешен доступ в залы обслуживания для самостоятельного выбора изданий. Обязательное условие при этом - соблюдение социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).

Ранее посетители библиотек могли получить книги только по предварительному заказу с помощью телефона, через личный кабинет электронного каталога или при личном посещении.

В своей работе библиотеки также по-прежнему должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Ранее в Карелии было снято ограничение по количеству гостей на свадьбах в ЗАГСе, посетителей спортивных объектов, спортклубов и бассейнов.

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