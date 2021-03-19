Власти Карелии снова ослабили "антивирусные" ограничения: список

Правительство Карелии объявило об очередном ослаблении противоэпидемических ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.

Список отмененных запретов опубликован на официальной странице правительства Вконтакте.



В частности, снято ограничение по количеству гостей на свадьбах в ЗАГСе, посетителей спортивных объектов, спортклубов и бассейнов.

Также больше не ограничивается число участников экскурсионных групп, посещающих туристические объекты, и зрителей в зоопарках.



Прибывающим в Карелию в командировки из других регионов больше не нужно иметь при себе отрицательные результаты ПЦР-тестов. Также отменены ограничения по направлению сотрудников в служебные командировки из Карелии в другие регионы;



В органах исполнительной власти республики вновь разрешено проводить личные приемы граждан.

Вместе с тем, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Карелии сообщил, что, несмотря на смягчение запретов, в республике продолжают действовать требования к соблюдению масочного режима и социальной дистанции во время массовых мероприятий, в магазинах, аптеках, кинотеатрах, концертных залах и других местах большого скопления людей.