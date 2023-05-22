Глава Карелии открыл региональный филиал фонда «Защитники Отечества»

Филиал расположился в Петрозаводске на ул.Свердлова, д.1. Организация начнет работу с 1 июня.

Основной целью фонда «Защитники Отечества» является содействие в получении всех мер поддержки ветеранам СВО и членам их семей. Это и медицинская, и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Организация будет заниматься и содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов.

Одна из ключевых задач - вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

— Прошло менее двух месяцев с момента подписания указа Президента России о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду. Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов, — отметила в своем видеообращении к участникам мероприятия председатель государственного фонда Анна Цивилева.

Артур Парфенчиков осмотрел помещения фонда, где будет осуществляться прием посетителей, пообщался с участниками СВО и членами их семей.

Глава Республики Карелия подчеркнул, что поддержка ветеранов СВО, их семей будет продолжена по всем направлениям.

– В регионе уже налажена помощь тем, кто находится на передовой. Посылки, весточки с родной земли всегда будут нужны, как и централизованная поддержка, – сказал руководитель региона. – Нужна помощь и тем, кто находится здесь, в тылу. Помимо льгот и других мер поддержки, важно иметь инструмент, который решает проблемы конкретных семей. Этим будет заниматься Фонд. В первую очередь, мы должны прийти на помощь близким тех, кто отдал свою жизнь, участвуя в СВО. Открытие фонда «Защитники Отечества» – это историческое событие, - подытожил Артур Парфенчиков.

Как отметила вице-премьер Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник, в каждом районе республики будут работать социальные координаторы – 24 квалифицированных специалиста, прошедших специальное обучение, 7 из них - в Петрозаводске.

В рамках Фонда открыт колл-центр с единым номером телефона: 8 (8142) 44-53-10. Возглавила филиал Ирина Бакунович, ранее занимавшая должность управляющего отделением Фонда социального страхования.