Глава Карелии оценил политику «открытой души» 90-х годов по отношению к Западу

Отношения России с Финляндией должны стать более прагматичными на фоне планов расширения НАТО.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков на форуме «Вперед, Карелия!».

Он выступил на заседании секции, посвящённой перспективам развития Карелии в новых геополитических условиях в связи с планами Финляндии вступить в НАТО.

«Наш порыв 90-х годов, когда мы думали, что открытая душа, открытая рука помогут все решить… Оказалось, что все не так. Теперь наши взаимоотношения с западными партнёрами должны стать более прагматичными' — сказал Парфенчиков.