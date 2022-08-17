Глава Карелии оценил политику «открытой души» 90-х годов по отношению к Западу

Отношения России с Финляндией должны стать более прагматичными на фоне планов расширения НАТО.
Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков на форуме «Вперед, Карелия!».
Он выступил на заседании секции, посвящённой перспективам развития Карелии в новых геополитических условиях в связи с планами Финляндии вступить в НАТО.
«Наш порыв 90-х годов, когда мы думали, что открытая душа, открытая рука помогут все решить… Оказалось, что все не так. Теперь наши взаимоотношения с западными партнёрами должны стать более прагматичными' — сказал Парфенчиков.
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