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Глава Карелии оценил реконструкцию автовокзала в Петрозаводске

Новости. Общество
14:45, 17 Июля 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

Артур Парфенчиков сообщил, что половина работ по реконструкции автовокзала в столице Карелии позади.

Реконструкция автовокзала в Петрозаводске завершена примерно на 50%, заявил Артур Парфенчиков в соцсети. До этого он посетил объект с инспекцией.

Парфенчиков сообщил, что на территории появятся зоны предрейсового и послерейсового осмотра транспорта на пять смотровых ям, помещения для сотрудников, новый крытый перрон. К зданию автовокзала будут пристроены два помещения, в одном из которых разместится столовая.

В основном здании будут оборудованы комната матери и ребенка, медицинский кабинет, современные санузлы, новые кассы и камеры хранения. Рабочие надстроят зал ожидания с новой системой кондиционирования и отопления, лифтом и местами для посетителей, пояснил глава республики.

«Строители прилагают все усилия, чтобы сдать этот объект до конца года», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Минстрой Карелии рассчитывает на завершение полной реконструкции автовокзала в Петрозаводске в ноябре этого года.

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Комментарии

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врунофф
2021-07-17 14:57:21
Орнамент из колючки не забудьте
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