Глава Карелии отведал первый мед на пасеке у Талви Укко (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков попробовал первый в этом году мед прямо в сотах на пасеке для туристов.

Глава республики Артур Парфенчиков «добыл» первый мед на пасеке Дмитрия Спиркова. На вотчине карельского Деда Мороза располагается одна из трех пасек фермера. Она предназначена для туристов. Здесь и ульи необычной формы, и возможность для гостей самим «добыть» мед, продегустировать его. Об этом руководитель республики пишет на своей странице в соцсети.

«Мы поддержали начинающего фермера грантом — на развитие хозяйства Дмитрий получил более миллиона рублей по линии Минсельхоза. На эти деньги закупил пчелиные семьи — сегодня их более 100. Также при нашей поддержке кооператив приобрёл автомобиль — многие наверняка видели цветной веселый фургончик „Мёд Карелии“. Ну, а о качестве продукции говорит региональный знак „Сделано в Карелии“», — отметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии напомнил, что пять лет назад скептики ставили под сомнение развитие пчеловодства в республике. Но сегодня Минсельхоз фиксирует увеличение числа фермеров, которые занимаются разведением пчел — их уже около полусотни.

«В этом году трем начинающим пчеловодам из Суоярвского, Лахденпохского и Прионежского районов оказали господдержку, предоставили гранты „Агростартап“. Вообще, пришло время создания в Петрозаводске Дома меда, который может стать новой туристической точкой. Будем над этим работать», — пишет глава Карелии.

Ранее глава Карелии оценил на вкус местное варенье.