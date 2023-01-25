Глава Карелии ответил про «ржавые ПАЗики» экс-чиновнице, уехавшей жить в Германию

Публикация рассказа бывшего руководителя пресс-службы парламента Карелии Жанны Андросовой о ее жизни в Германии вызвала реакцию главы республики Артура Парфенчикова.

Он оставил несколько комментариев под постом в группе «Столицы на Онего» Вконтакте.

Андросова рассказала о работе общественного транспорта в Германии, где, по ее словам, нет «ржавых ПАЗиков».

В ответ на это Парфенчиков сравнил плотность населения и климатические условия Германии и Карелии, которые, по его мнению, влияют на экономическую ситуацию. В Германии проживает 81 млн человек, а в Карелии — менее 600 тыс.

«Есть ли в Северной Рейн-Вестфалии такая, например, задача — построить дорогу 150 км среди скал и болот в зоне, в которой проживают 4 тысячи человек? А нам сейчас предстоит построить такую дорогу до п.Калевала. Давайте представим, какие транспортные коммуникации были бы в Карелии, если бы на ее территории проживал 81 млн человек. Это простая математика соотношения населения и территории. Да при этом ещё и снег, и лёд зимой убирать не надо. Да и на отопление бюджетных денег в больших количествах не требуется. Но общественный транспорт в Петрозаводске мы в порядок все равно приведём», — написал глава республики.

Соседняя Финляндия, по его мнению, тоже не показательный пример - там плотность населения выше, а климат, в основном, мягче, чем в Карелии.