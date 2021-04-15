Глава Карелии: «Пандемия не отменяет курс на развитие республики»

Депутаты Законодательного собрания Карелии оценили работу главы республики Артура Парфенчикова и правительства в 2020 году.

В минувший четверг глава Карелии отчитался перед депутатами Законодательного собрания республики о результатах деятельности регионального правительства за 2020 год. Более часа Артур Парфенчиков подводил итоги года борьбы с пандемией коронавируса и векового юбилея республики. Доклад получился объемным, что неудивительно: на 2020-й в регионе строили много планов, участвуя в различных федеральных и национальных проектах, мероприятиях по подготовке к 100-летию республики и 75-летию Победы. И пандемия, которая внесла коррективы в повестку региона, не остановила эту масштабную работу. Как отметил глава Карелии, в республике не заморозили ни одной важной стройки, не потеряли ни одного крупного предприятия или инвестора.

«Мы не только оперативно и гибко реагировали на вызовы кризисной ситуации. Но и последовательно решали задачи на перспективу – по развитию республики», – заявил Артур Парфенчиков в начале своего выступления и подробно рассказал о результатах работы в каждой отрасли.

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