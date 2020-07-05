890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Семейная пара пенсионеров пропала на Ладожском озере в Карелии 3
05.07.2020 12:18
Грозы и ливни надвигаются на Карелию
05.07.2020 12:41
МЧС Карелии предупреждает о ливнях и сильном ветре 1
05.07.2020 14:19
Пожар уничтожил 2 га леса в Приладожье Карелии (ФОТО) 1
05.07.2020 14:29

Глава Карелии планирует создать в Беломорске и Кеми систему круизных маршрутов по Белому морю

Новости. Общество
06:40, 06 Июля 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
Загрузка...

Артур Парфенчиков рассказал о планах по развитию пассажирского и транспортного судоходства в Карелии.

Накануне, в день профессионального праздника работников морского и речного флота, руководитель региона Артур Парфенчиков поздравил ветеранов Беломорско-Онежского пароходства. Бывшим сотрудникам БОПа, отмечающего в этом году 80-лет со дня образования, были вручены государственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма.

"Сейчас наши усилия направлены на возрождение и дальнейшее развитие пассажирского и транспортного судоходства в Карелии. Например, поскольку подавляющее число туристов направляются на Соловки через наши Кемь и Беломорск, планируем создать в этих городах не только соответствующую инфраструктуру, но и систему круизных пассажирских маршрутов по Белому морю. И первые шаги для этого уже сделаны – подъезды к этим северным городам переданы в федеральную собственность", - написал на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии.

Парфенчиков также отметил, что на федеральном уровне прорабатывается вопрос использования инфраструктуры Беломорско-Балтийского канала в системе Северного морского пути.

"Транспортные потоки по линии Севморпути будут увеличиваться, часть их пойдет и в волго-балтийском направлении. А это определенная перспектива возрождения судоходства на территории нашей республики", - считает Артур Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-07-06 09:13:08
На белом круизере облюбовал места Белого моря, вдохнул во все ноздри морского бриза, в лицо ветер бросил миг свободы который жаждет обрести каждый одинокий морской волк, такой весь благолепный одухотворенный сошел на берег, а там из горбыля "сортир" типа м/жо. Круто! На Кижах тоже четкие сортиры из жести, как консервные банки, мировые туристы ржут наверное от такого благолепия. Фантазер ты меня называла! Фантазер!
кир
2020-07-06 09:26:10
Njkdez, так точно!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде
29.06.2020, 08:36
За сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса

Аналитика

03.07.2020 13:14
Политкухня
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 5
Внеочередная сессия парламента Карелии приняла сразу в двух чтениях закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений.
Явка провалена 29
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Бездомная семья 9
30.06.2020 12:20
"Хочется быть ближе к людям" 1
29.06.2020 10:01
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2020 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»