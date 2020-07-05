Глава Карелии планирует создать в Беломорске и Кеми систему круизных маршрутов по Белому морю

Артур Парфенчиков рассказал о планах по развитию пассажирского и транспортного судоходства в Карелии.

Накануне, в день профессионального праздника работников морского и речного флота, руководитель региона Артур Парфенчиков поздравил ветеранов Беломорско-Онежского пароходства. Бывшим сотрудникам БОПа, отмечающего в этом году 80-лет со дня образования, были вручены государственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма.

"Сейчас наши усилия направлены на возрождение и дальнейшее развитие пассажирского и транспортного судоходства в Карелии. Например, поскольку подавляющее число туристов направляются на Соловки через наши Кемь и Беломорск, планируем создать в этих городах не только соответствующую инфраструктуру, но и систему круизных пассажирских маршрутов по Белому морю. И первые шаги для этого уже сделаны – подъезды к этим северным городам переданы в федеральную собственность", - написал на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии.

Парфенчиков также отметил, что на федеральном уровне прорабатывается вопрос использования инфраструктуры Беломорско-Балтийского канала в системе Северного морского пути.

"Транспортные потоки по линии Севморпути будут увеличиваться, часть их пойдет и в волго-балтийском направлении. А это определенная перспектива возрождения судоходства на территории нашей республики", - считает Артур Парфенчиков.