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Глава Карелии поделился рецептом здоровья от пчеловода

Новости. Общество
08:48, 25 Октября 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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Артур Парфенчиков приготовил полезное блюдо из продуктов, купленных на сельскохозяйственной ярмарке в Петрозаводске.

Руководитель республики, побывавший в минувшую субботу на ярмарке, рассказал на своей странице в "ВКонтакте" о рецепте здоровья, который ему поведал пчеловод из деревни Вешкелица.

"Это цветочная пыльца (чайная ложка) на стакан кефира или ряженки производства нашего молокозавода из Медвежьегорска. Я думаю, что подойдут и натуральные молочные продукты других наших производителей из Петрозаводска, Олонца или Эссойлы. Но сегодня я в точности последовал совету вешкельского пчеловода и, купив у него несколько банок с пыльцой, приобрёл на ярмарке именно медвежьегорские ряженку и кефир. Дома все сделал по рецепту и мне очень понравилось", - пишет Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии поделился рецептом овсяной каши с калиной.

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