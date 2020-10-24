Глава Карелии поделился рецептом здоровья от пчеловода

Артур Парфенчиков приготовил полезное блюдо из продуктов, купленных на сельскохозяйственной ярмарке в Петрозаводске.

Руководитель республики, побывавший в минувшую субботу на ярмарке, рассказал на своей странице в "ВКонтакте" о рецепте здоровья, который ему поведал пчеловод из деревни Вешкелица.

"Это цветочная пыльца (чайная ложка) на стакан кефира или ряженки производства нашего молокозавода из Медвежьегорска. Я думаю, что подойдут и натуральные молочные продукты других наших производителей из Петрозаводска, Олонца или Эссойлы. Но сегодня я в точности последовал совету вешкельского пчеловода и, купив у него несколько банок с пыльцой, приобрёл на ярмарке именно медвежьегорские ряженку и кефир. Дома все сделал по рецепту и мне очень понравилось", - пишет Артур Парфенчиков.

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