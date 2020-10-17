Парфенчиков поделился рецептом овсяной каши с калиной (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как сварил овсяную кашу с калиной, купленной на ярмарке в Петрозаводске.

"Вчера много было вопросов по поводу рецептов с калиной.

Вот что получилось: протереть через ситечко и добавить мёд по вкусу. Я, правда, добавил еще брусники. Отличная заправка к утренней овсяной каше", - написал Парфенчиков в соцсети.

"P.S. С учётом большого количества предложений с использованием сахара, хочу проинформировать, что потребление сахара, фруктозы, лёгких углеводов сейчас нужно категорически ограничить. Это рекомендации врачей. Очень «любит» ковид сладкое в крови. Поэтому и с мёдом не перебарщивайте!

Но совсем без сладкого тоже нельзя, поэтому мёд сейчас в этом плане, конечно качественный, самый лучший продукт. Особенно наш, карельский, на лесном разноцветье!".

Напомним, накануне глава Карелии побывал на ярмарке в Петрозаводске и купил там мед, калину, капусту, грибы, копченую рыбу и другие продукты от карельских фермеров.