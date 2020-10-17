Парфенчиков рассказал, что купил на вновь открывшейся ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил сельскохозяйственную ярмарку, которую закрывал из-за нарушений на несколько дней, и заявил, что замечания к ней остаются.

После посещения ярмарки возле торгового центра "Лотос Plaza" Артур Парфенчиков заявил, что порядка на ней "уже больше", но "замечания остаются".

"Сами масштабы и идеология осенней ярмарки должны быть другими, - написал глава Карелии на своей странице в соцсетях. - Предстоит серьёзная работа над ошибками, чтобы осенняя ярмарка стала настоящим праздником урожая и для карельских сельхозпредприятий и фермеров (а число их за последние три года выросло в 4,2 раза), и для всех жителей Карелии".

Парфенчиков также рассказал, что он купил на ярмарке и как собирается распорядиться с купленными товарами.

"Капуста из Туксы, соленья из Шуи, мёд из деревни Мянсельга Кондопожского района, солёные грузди из Сунских лесов, белые, рыжики и маслята из Крошнозеро. Даже сало предпочёл купить у наших фермеров Мартыновых. Конечно, приобрёл и нашу знаменитую копченую рыбку.

Теперь сварить олонецкой картошки, что прислали родственники, и можно покушать, как у бабушки, в деревенском детстве.А из мёда нашего и купленной на ярмарке калины сделаю прекрасное средство против всяких вирусов и простуды".

Напомним, что сельхозярмарка открылась 9 октября, а 10-го ее посетил глава Карелии Артур Парфенчиков и остался недоволен работой ярмарки, посчитав, что ни посетители, ни продавцы не соблюдают мер противоэпидемической безопасности. В результате глава принял решение приостановить работу сельхозярмарки. Ярмарку разрешили открыть после устранения нарушений с 14 октября.