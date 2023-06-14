Глава Карелии подписал документ, позволяющий ускорить темпы газификации республики

Артур Парфенчиков на полях ПМЭФ подписал «дорожную карту», благодаря которой ускорится газификация северных районов республики.

Как сообщили в правительстве Карелии, в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Глава республики Артур Парфенчиков провел переговоры с генеральным директором ООО «Газпром инвест» Вячеславом Тюриным. В ходе переговоров была подписана «дорожная карта», которая позволит сократить сроки оформления и согласования правовой и градостроительной документации. Это поможет ускорить сроки ввода в эксплуатацию значимых для Карелии объектов газотранспортной инфраструктуры и обеспечит бесперебойные поставки газа потребителям.

Речь идет о масштабных проектах магистрального газопровода «Волхов — Мурманск» и газопровода «Волхов — Сегежа — Костомукша», благодаря которым газ впервые придёт в северные районы Карелии.

«Это важнейший проект для нашей республики. Он обеспечит газоснабжение промышленных объектов, объектов коммунального хозяйства, домохозяйств в районах, входящих в Арктическую зону Карелии, что увеличит и инвестиционную привлекательность этих территорий, и сделает более комфортной жизнь людей в этих районах», — сказал Глава Карелии.

В администрации напомнили, что, согласно подписанной в апреле этого года между ПАО «Газпром» и Карелией актуализированной Программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы, в регионе будет построено около 700 км межпоселковых газопроводов, а также распределительных сетей. Это позволит газифицировать 26,2 тысячи домовладений и 93 котельных, в том числе предприятий деревообрабатывающей, сельскохозяйственной, пищевой промышленности и теплоэнергетики, в 75 населенных пунктах Лахденпохского, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского районов и города Петрозаводска.