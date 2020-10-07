890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Легковушка" сбила 11-летнего мальчика, перебегавшего "зебру" в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
07.10.2020 15:57
Малышева рассказала, как вылечиться от коронавируса дома 2
07.10.2020 22:00
В Петрозаводске противники уплотнительной застройки Старой Кукковки выиграли суд 7
07.10.2020 15:28
Подросток прыгнул в кишащую крысами воду ради спасения тонущего младенца 4
07.10.2020 19:40
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 5
07.10.2020 11:05

Глава Карелии похвалил деревенских жителей за уличное освещение и очистку берега реки

Новости. Общество
08:05, 08 Октября 2020
фото: страница А.Парфенчикова Вконтакте
Загрузка...

Территория общественного самоуправления "Simänniemen hieru", созданная в деревне Симон-Наволок Олонецкого района стала победителем конкурса социально-значимых проектов, реализованных жителями Карелии.

Об этом рассказал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

"Жители деревни Симон-Наволок Олонецкого района - большие молодцы! Всего год назад они создали территорию общественного самоуправления «Simänniemen hieru», чтобы вместе решать вопросы благоустройства, сделать жизнь вокруг комфортнее и интереснее. И это им удалось.
Подали заявку на конкурс социально-значимых проектов и победили. На средства субсидии с помощью волонтеров отреставрировали часовню Иоанна Предтечи XVIII века. Кроме того, по инициативе активистов ТОС в этом году на дороге, ведущей к деревне, появилось уличное освещение, указатель на карельском языке, на домах - адресные таблички в едином стиле. Еще жители очистили и благоустроили место отдыха у реки Видлица и организовали более 40 культурных мероприятий, праздников для детей и взрослых", - написал губернатор.

По итогам этого года ТОС "Simänniemen hieru" стало победителем республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление".

"Приз за первое место - 105 тысяч рублей - жителям деревни достался по праву. Эти средства они смогут направить на воплощение очередной задумки", - добавил Парфенчиков.

По его словам, денежное поощрение получат  еще 5 лучших ТОСов. В их числе ТОС "Гавриловка", д. Гавриловка Олонецкого района; ТОС "Челмужане", д. Челмужи Медвежьегорского района; ТОС "Восточный", д. Тивдия Кондопожского района; ТОС "Карьюшка", п. Найстенъярви Суоярвского района; ТОС "Кулацкий хутор", п. Харлу Питкярантского района.

"Отмечу, что в Карелии движение ТОС развивается очень активно: их у нас уже почти 300. В этом году они реализуют 92 проекта. Инициативы жителей обязательно поддержим и в следующем году", - пообещал глава Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
миша
2020-10-08 08:30:02
Ну хоть где то живут вменяемые люди.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах
05.10.2020, 07:15
Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города

Чтиво

07.10.2020 11:05
Кофе со сливками
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 5
Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
"Это было великое закрытие!" 13
02.10.2020 12:50
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»