Глава Карелии похвалил деревенских жителей за уличное освещение и очистку берега реки

Территория общественного самоуправления "Simänniemen hieru", созданная в деревне Симон-Наволок Олонецкого района стала победителем конкурса социально-значимых проектов, реализованных жителями Карелии.

Об этом рассказал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

"Жители деревни Симон-Наволок Олонецкого района - большие молодцы! Всего год назад они создали территорию общественного самоуправления «Simänniemen hieru», чтобы вместе решать вопросы благоустройства, сделать жизнь вокруг комфортнее и интереснее. И это им удалось.

Подали заявку на конкурс социально-значимых проектов и победили. На средства субсидии с помощью волонтеров отреставрировали часовню Иоанна Предтечи XVIII века. Кроме того, по инициативе активистов ТОС в этом году на дороге, ведущей к деревне, появилось уличное освещение, указатель на карельском языке, на домах - адресные таблички в едином стиле. Еще жители очистили и благоустроили место отдыха у реки Видлица и организовали более 40 культурных мероприятий, праздников для детей и взрослых", - написал губернатор.



По итогам этого года ТОС "Simänniemen hieru" стало победителем республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление".

"Приз за первое место - 105 тысяч рублей - жителям деревни достался по праву. Эти средства они смогут направить на воплощение очередной задумки", - добавил Парфенчиков.

По его словам, денежное поощрение получат еще 5 лучших ТОСов. В их числе ТОС "Гавриловка", д. Гавриловка Олонецкого района; ТОС "Челмужане", д. Челмужи Медвежьегорского района; ТОС "Восточный", д. Тивдия Кондопожского района; ТОС "Карьюшка", п. Найстенъярви Суоярвского района; ТОС "Кулацкий хутор", п. Харлу Питкярантского района.



"Отмечу, что в Карелии движение ТОС развивается очень активно: их у нас уже почти 300. В этом году они реализуют 92 проекта. Инициативы жителей обязательно поддержим и в следующем году", - пообещал глава Карелии.