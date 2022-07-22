Глава Карелии показал, что происходит на стройплощадке технопарка «Карельские продукты» (ФОТО)

Строительство в Петрозаводске технопарка «Карельские продукты» по производству продуктов питания, планируется завершить в 2023 году.
Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
На своей странице Вконтакте он разместил фотографии со стройплощадки — там идут земляные работы и строительство объектов инфраструктуры.
По словам губернатора, производители продовольственных товаров, которые станут резидентами технопарка, смогут на льготных условиях арендовать помещения и оборудование.
«Высококлассное дорогостоящее оборудование, которое малые предприятия не могут себе позволить», — пояснил глава региона.
Он отметил, что резиденты будут специализироваться на выпуске качественного здорового питания с применением инновационных технологий.
«И здесь мы снова первые! Таких площадок нет больше нигде в России. Проект высоко оценило Минэкономразвития, и нам удалось получить федеральную поддержку уже на этапе строительства… Есть потенциальные резиденты — пять наших компаний, которые планируют создать более ста новых рабочих мест», — добавил губернатор.
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