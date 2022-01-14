890x80
Реклама
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО) 12
14.01.2022 20:27
Молодой насильник задержан в городе бумажников в Карелии 6
14.01.2022 19:34

Глава Карелии показал «полезную штуку для мужиков» (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:42, 15 Января 2022
фото: Кадр из видео

Новости партнеров

Артур Парфенчиков рекомендует вместо спортзала колоть дрова.

Руководитель республики продемонстрировал сегодня, 15 января, свою зарядку. На своей странице в соцсети он выложил видео, как колет дрова.

«Наши предки жили по 90-100 лет. Почему? Физический труд. Для меня одна из самых любимых форм физической нагрузки – это колка дров. Деревенское детство к этому приучило. Очень полезная штука для мужиков», - отметил глава Карелии.

По словам Артура Парфенчикова, колка дров лучше всякого спортзала.

Ранее глава республики рассказал, как провел новогодние каникулы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2022-01-15 17:05:40
Как на него подростковый просмотр "укрощение строптивого" с Челентано повлиял! До сих пор помогает.
Андрей
2022-01-15 16:51:41
Все эти публикации - популизм для предстоящих выборов, типа, я свой, из народа. Смешно и не умно.
Вася
2022-01-15 16:50:29
Пора кпассиво отдахнуть
Андрей
2022-01-15 16:20:11
Скромный какой-то колун. Да и еще двумя руками колоть таким скромным колуном как-то не показательно. А может, наоборот, показательно? Может, научиться серьезно, основательно хотя бы колке дров. ....
Сергей
2022-01-15 16:37:43
Андрей, вряд ли .
Hoвый
2022-01-15 15:54:09
Объявил войну трухлявой осине.
Сергей
2022-01-15 16:38:40
Hoвый, трудиться это не для него .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году

Аналитика

14.01.2022 17:00
Обществоведение
Второй раз не простили 13
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как попался на «Контроле трезвости» и отказался от медосвидетельствования.
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 23
14.01.2022 14:24
Оптимизация депутатского мнения 4
13.01.2022 15:47
Не устал, но ухожу 8
13.01.2022 09:14
Вся аналитика

Чтиво

13.01.2022 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 6
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»