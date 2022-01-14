Глава Карелии показал «полезную штуку для мужиков» (ВИДЕО)

Артур Парфенчиков рекомендует вместо спортзала колоть дрова.

Руководитель республики продемонстрировал сегодня, 15 января, свою зарядку. На своей странице в соцсети он выложил видео, как колет дрова.

«Наши предки жили по 90-100 лет. Почему? Физический труд. Для меня одна из самых любимых форм физической нагрузки – это колка дров. Деревенское детство к этому приучило. Очень полезная штука для мужиков», - отметил глава Карелии.

По словам Артура Парфенчикова, колка дров лучше всякого спортзала.

Ранее глава республики рассказал, как провел новогодние каникулы.