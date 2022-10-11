Глава Карелии показал, как Союз женщин России помогает участникам спецоперации (ВИДЕО)

Карельское отделение Союза женщин России приняло участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Карелии, участвующих в спецоперации.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«В каждой посылке — тепло материнского сердца. Это так важно для наших бойцов», — написал губернатор.

Он разместил видеоролик, в котором представители Союза женщин говорят о своем участии в сборе помощи.

«Надеемся, что эта поддержка станет усилением морального духа наших ребят», — сказала руководитель карельского отделения Елена Малышева.

В посылки положили, в том числе, теплые вещи.

«Мы во все носочки положили конфетки, чтобы как-то подсластить жизнь наших парней», — рассказала одна из участниц сбора помощи.