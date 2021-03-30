Глава Карелии получил фотоотчеты о чистых улицах Петрозаводска (ФОТО)

Республиканские министерства отчитались перед Артуром Парфенчиковым о проделанной работе на территориях подведомственных учреждений.

"Накануне поручил министерствам привести в порядок территории подведомственных объектов. Уже вечером начал получать фотоотчеты - территории вблизи учреждений культуры, здравоохранения и образования стали чище: с площадок отвели лишнюю воду, убрали песок и крошку, которой зимой подсыпали дорожки. Благодарю за оперативность и подчеркиваю, что эту работу обязательно необходимо довести до конца", - пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков надеется, что также ответственно подойдут к уборке города от луж и управляющие компании с ТСЖ.

Руководитель региона напомнил, что сообщить о ненадлежащем состоянии дворовых территорий жители многоквартирных домов могут по телефону горячей линии: 76-99-87.

Ранее сообщалось, правительство Карелии присоединилось к уборке луж в Петрозаводске.