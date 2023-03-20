Глава Карелии пообещал поговорить с населением в онлайне «неформально и без купюр»

Глава Карелии Артур Парфенчиков решил принять участие в серии прямых эфиров с жителями республики в рамках проекта «ЦУР объясняет».

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Готов вместе с министрами поучаствовать в серии прямых эфиров, посвященных самым популярным темам обращений пользователей в соцсетях - ЖКХ, социальная поддержка, благоустройство, аварийное жилье и капремонт, дороги, здравоохранение. Говорить будем в новом формате - напрямую, без ведущих и посредников. Неформально и без купюр», - пообещал губернатор.

Он попросил своих подписчиков присылать в комментариях предложения, какие темы они бы хотели обсудить во время прямых эфиров с руководителем региона.

Центр управления регионом (ЦУР) Карелии проводит еженедельные прямые эфиры «ЦУР объясняет» с главами районов и городских округов, а также с руководителями министерств, где они отвечают на вопросы граждан.