Глава Карелии пообещал разобраться с врачом, посоветовавшим не носить маску

История с продавцом в одном из гипермаркетов Петрозаводска заинтересовала Артура Парфенчикова, и он пообещал разобраться.

К главе Карелии обратились горожане с сообщением о том, что продавец в строительном гипермаркете ходил без маски.

В пятницу, 19 июня, во время прямой линии, посвященной COVID-19, Артур Парфенчиков сообщил, что продавец, носивший маску на подбородке, никак не реагировал на замечания покупателей. В качестве аргумента он сослался на слова жены-врача о том, что маску можно не носить.

"Сейчас мы разбираемся. Продавец крупно оштрафован. С врачом нужно разбираться Михаилу Егорычу. Этого врача уже нашли. Надо проверить соответствие ее знаний диплому. Она работает терапевтом. Я считаю, что такой терапевт на участке работать не должен. Это моя позиция. Она жесткая, даже жестокая, может быть, но извините меня – глупость должна быть наказуема", - сказал губернатор.

Напомним, в середине июня жителей всех районов Карелии обязали носить маски в закрытых общественных помещениях.