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Глава Карелии пообещал разобраться с врачом, посоветовавшим не носить маску

Новости. Общество
14:08, 19 Июня 2020
фото: © depositphotos.com/
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История с продавцом в одном из гипермаркетов Петрозаводска заинтересовала Артура Парфенчикова, и он пообещал разобраться.

К главе Карелии обратились горожане с сообщением о том, что продавец в строительном гипермаркете ходил без маски.

В пятницу, 19 июня, во время прямой линии, посвященной COVID-19, Артур Парфенчиков сообщил, что продавец, носивший маску на подбородке, никак не реагировал на замечания покупателей. В качестве аргумента он сослался на слова жены-врача о том, что маску можно не носить.

"Сейчас мы разбираемся. Продавец крупно оштрафован. С врачом нужно разбираться Михаилу Егорычу. Этого врача уже нашли. Надо проверить соответствие ее знаний диплому. Она работает терапевтом. Я считаю, что такой терапевт на участке работать не должен. Это моя позиция. Она жесткая, даже жестокая, может быть, но извините меня – глупость должна быть наказуема", - сказал губернатор.

Напомним, в середине июня жителей всех районов Карелии обязали носить маски в закрытых общественных помещениях.

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Комментарии

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David
2020-06-19 14:42:25
У самого-то диплом проверить бы!
Дима
2020-06-19 14:20:15
Многие доктора, в том числе именитые, говорят, что маски практически бесполезны, в этом ничего удивительного нет. У меня есть знакомый, носивший респиратор 3 класса защиты: заболел короной. Никто ничего не знает до конца...
кир
2020-06-19 14:33:52
Дима, так точно.
кир
2020-06-19 14:14:59
Из серии ОБС - одна баба сказала. Может глава и проктологом может работать? По совместительству. :)
Гость
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