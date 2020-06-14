Всех жителей Карелии обязали носить маски в закрытых общественных помещениях

Глава Карелии подписал новое распоряжение.

Как сообщил Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", меры по обязательному ношению масок связаны с появлением новых очагов и распространением инфекции.

"С сегодняшнего дня на всей территории Карелии вводим обязательное ношение масок в закрытых общественных помещениях. Соответствующее распоряжение подписал накануне. Подробности в ближайшее время", – отметил глава Карелии.

Ранее жителей Карелии обязали носить маски на улице при большом скоплении людей.