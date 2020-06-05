Жителей Карелии обязали носить маски на улице при большом скоплении людей

Глава Карелии внес коррективы в распоряжение.

Глава Карелии 5 июня на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что теперь жители Карелии обязаны носить маски на улице при большом скоплении людей.

"Обращаю внимание всех жителей республики, что на улице, при большом скоплении людей и невозможности соблюдать социальную дистанцию, например, в часы пик на остановках общественного транспорта, также необходимо находиться в защитной маске", – написал Артур Парфенчиков.

Напомним, с 10 мая в Карелии Карелии начал действовать "масочный" режим – для нахождения в общественных местах.